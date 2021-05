Zur Halbzeit schon 129 Stempel: In 50 Tagen zur Wanderkaiserin

Blankenburg - „Wieso stehen hier Grüne Kästen rum?“, hat sich Hanna Charlotte Busch noch vor einigen Monaten bei ihren Ausflügen in die Harzer Natur gewundert. Die 32-Jährige, die in Seesen lebt, ging der Sache genauer auf den Grund: Über einen Podcast stieß sie schließlich auf Klaus Dumeier und das von seinem Team betreute Harzer Wandernadel-Projekt. „Da hab ich mir gesagt: ,Das machst Du!’“, erzählt Hanna Busch, die sofort Kontakt nach Blankenburg aufnahm. Ihre Idee: „Vielleicht ist je jemand interessiert daran, mit mir zusammen ein Projekt daraus zu machen.“

Menschen zur Bewegung animieren

Beim Harzer Wandernadel-Team lief die international tätige Projekt-Entwicklerin und Kommunikationstrainerin, die außerdem noch als Model arbeitet, offene Türen ein. „Mein Wunsch ist es, Menschen zu bewegen. Nicht nur mich, sondern auch andere mitzureißen“, erklärt sie. Und über ein Netzwerk könne dies sogar noch viel besser gelingen. So entstand die Idee, sich auf den Weg zu machen und alle 222 im Harz verteilten Stempelkästen anzuwandern – und dies in 50 Tagen.

Tipps vom „Turbo-Wanderkaiser“

Bei der Routenplanung half schließlich nicht nur jemand, der all diese Wege wie seine Westentasche kennt, sondern sie bereits sogar im Rekordtempo gemeistert hat: „Turbo-Wanderkaiser“ Helmut III. Engelmann. „Er hat mir sehr geholfen“, sagt Hanna Busch. Ob mit Tipps, wo sie am besten parken kann oder wo es eventuell Einkehrmöglichkeiten gibt. „Gut zu wissen ist auch, von welcher Seite aus manche Stempelstellen angewandert werden sollten“, sagt die junge Frau, die bei ihren Touren nie allein war. Begleitet wird sie seit ihrem Start am 1. Mai von Hündin Malouna – einer fünf Jahre alten Magyar Viszla-Hündin, die sofort vom Wandernadel-Team in Blankenburg ins Herz geschlossen wurde.

Wandertagebuch mit Youtube-Videos

Seit ihrem Start wird jede Stempelstelle in Wort und Bild festgehalten. Inzwischen sind auch mehrere Videos entstanden, die sich jeder Interessierte bei Youtube anschauen kann. Ihr herzerfrischendes Wandertagebuch wird über den facebook-Auftritt der Harzer Wandernadel im Internet veröffentlicht. Neben den liebevollen Kommentaren und Tipps der Wandernadel-Community freut sich Hanna Busch vor allem über die persönlichen Begegnungen auf ihren Wegen. Denn inzwischen wird das Duo von vielen Wanderern sofort erkannt. „Viele sprechen uns an“ sagt Hanna Busch, die gerade in dieser schwierigen Zeit die Menschen animieren möchte, hinaus in die Natur zu gehen, den Harz zu erkunden. „Gerade übertragen auf die Corona-Pandemie heißt das, nicht in Schockstarre zu fallen, sondern etwas zu tun und zu handeln. Und auch wenn jemand nur eine Stempelstelle anwandert, dann hat er aber eben diese eine geschafft.“

Müll sammeln und Bäume pflanzen

Und das verbindet die begeisterte und begeisternde Wanderin aktuell gleich mit mehreren guten Zwecken. So spendet die Harzer Wandernadel beispielsweise für jeden von ihr zurückgelegten Kilometer einen Euro für die Wiederaufforstung von Bäumen im Harz. Im Herbst, so kündigt Hanna Busch an, soll es eine Pflanzaktion geben, die ihre Aktion sozusagen abrunden werde. Ihr Hoffnung ist auch, dass sich dadurch auch weitere Harzfreunde finden, die Bäume pflanzen und vielleicht Patenschaften für ein Stück Wald übernehmen würden.

Vorbild sein im Wald

Spontan ergab sich vor kurzem auch noch eine weitere Aktion, die ihr sehr am Herzen liegt, wie sie betont. „Wenn noch mehr Menschen animiert werden, in den Harz zu kommen, sollte man auch erklären, wie sie sich verhalten sollten.“ Deshalb habe sie sehr gern die Müllsammel-Aktion der Harzer Wandernadel mit dem Harzer Tourismusverband unterstützt. „Es ist so wichtig, Zeichen zu setzen und Vorbild zu sein, achtsam mit der Natur umzugehen“, so Hanna Busch. Deshalb ruft sie auch weiterhin jeden dazu auf: „Nehmt den Müll wieder mit!“

Inzwischen ist die gebürtige Göttingerin 27 Tage kreuz und quer durch den Harz gewandert. „Wir sind gut im Plan“ sagt sie und zeigt stolz ihr gut gefülltes Wandernadelheft, in das sie am gestrigen Donnerstag die Stempel 127 bis 129 hineindrückte. Am 19. Juni ist Tag 50 ihres Projektes. Und an diesem Tag will sie sich zur „Wanderkaiserin“ krönen lassen.

Ein perfekter Moment im Südharz

Eine Lieblingsstelle habe sie bislang noch nicht ausmachen können. „Je nach Wetterlage hat jeder Ort seinen eigenen Reiz“, hat sie erleben können. Besonders beeindruckt war sie allerdings vom ersten „richtigen Sommertag“ am 9. Mai, an dem sie von Agnesdorf nach Questenberg im Südharz aufbrach. „Da war der perfekte Moment“, beschreibt Hanna Busch ihre Tour entlang duftender und blühender Wiesen. „Da hätte ich 15 Mal hin und herlaufen können.“

Doch auch die anderen Ziele hätten jede für sich besondere Reize: „Jeder Tag bietet eine andere Atmosphäre. Jeder Ort ist so unterschiedlich und mit einer besonderen Stimmung verbunden“, beschreibt Hanna Busch ihre Beobachtungen. In Erinnerung geblieben ist ihr jedoch die bislang schwierigste Herausforderung: der Aufstieg zum Stapenberg in Benzingerode bei Wind und Regen. Doch egal ob Sonne, Wind, Regen oder Nebel: „Es lohnt sich, den Harz richtig kennenzulernen.“