Albert Engelmann aus Sorge hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan zwei Medaillen gewonnen. Der 18-Jährige war schon im vergangenen Jahr erfolgreich.

Sorge - Kurz vor Abschluss der Biathlon-Saison hat Albert Engelmann aus Sorge seinem Medaillensegen aus dem Vorjahr noch zwei Erfolge hinzugefügt. Von den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Kasachstan brachte der Nachwuchssportler zwei Silbermedaillen in den Disziplinen Mixed-Staffel und Verfolgung mit nach Hause, berichtet sein Großvater Adelbert Knabe aus Sorge. 2022 war Engelmann mit vier Medaillen von der Junioren-WM in den USA zurückgekehrt (die Volksstimme berichtete).