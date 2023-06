Die 18 Atemschutzgeräteträger der Bördeländer Feuerwehr erhalten eine umfassende Auswahl in Theorie und Praxis, um den Ernstfall zu üben.

Welsleben - Der Brandübungscontainer, welcher vor kurzem in Welsleben aufgestellt wurde, bietet der Feuerwehr Bördeland eine einzigartige Möglichkeit, realistische Szenarien nachzustellen und unter kontrollierten Bedingungen zu üben. Von Bränden in geschlossenen Räumen bis hin zu komplexen Rettungsmanövern können die Feuerwehrleute in solchen Containern mit den Herausforderungen konfrontiert werden, denen sie auch im Ernstfall begegnen.