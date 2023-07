Calbe - In Erwartung steigender Energiepreise hat die Saalestadt bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, den Energieverbrauch zu senken.

In 15 kommunalen Einrichtungen standen besonders die Gasheizungen im Fokus. Hier konnte durch neue Einstellungen und Wartungen der Verbrauch deutlich gesenkt werden. „Durch die Herabsetzung der Innentemperaturen, Einstellung der Heizkurven, Anpassungen der Nutzungszeiten sowie gezielte Eingriffe in die Infrastruktur der Gebäude als auch Heizsysteme sollen erhebliche Energiemengen weniger verbraucht werden“, hatte Bürgermeister Sven Hause den Stadträten im vergangenen September erklärt. Ausgezahlt hat sich das Engagement der Stadt in den Umbau der Straßenbeleuchtung auf moderne und sparsame Leuchtdioden. Sie helfen täglich der Kommune beim Geldsparen.

Doch wie lange gelten die neuen Tarife, die der Stadtrat im vergangenen Jahr nach einer Ausschreibung abgeschlossen hat? „Wir mussten aufgrund des Ende 2022 auslaufenden Vertrages Mitte 2022 unsere Energielieferungen für 2023 und in Teilen 2024 neu ausschreiben. Beim Gas wurde ein Zweijahresvertrag und beim Strom ein Einjahresvertrag abgeschlossen. Aufgrund der Energiepreisbremse, des sehr sparsamen Umgangs mit Energie und mehrere gezielter technischer Veränderungen, konnten wir deutlich unter den ursprünglich erwarteten Kostensprüngen bleiben“, teilt Bürgermeister Sven Hause auf Nachfrage mit.

Anstrengungen haben sich gelohnt

Der Aufwand, den die Kommune betrieben hatte, um den eigenen Energieverbrauch zu senken, hatte sich gelohnt. Der Strom- sowie der Gasverbrauch konnten massiv reduziert werden. Eine Prognose wagt der Bürgermeister zudem für die Zukunft: „Beim Strom können wir heute noch nicht sagen, wo unser Bezugspreis für 2024 liegen wird. Es ist jedoch klar, dass wir von der deutlichen Erholung der Preise partizipieren werden. Beim Gas liegt unser Bezugspreis in 2024 bereits unter dem für das Jahr 2023. Aufgrund der wegfallenden Energiepreisbremse wird es unter dem Strich dennoch zu leichten Erhöhungen gegenüber den Ist-Kosten 2023 kommen.“

Trotzdem haben sich die Anstrengungen gelohnt und den Etat der Kleinstadt deutlich entlastet. Ohne die Anpassungen hätte die Stadt viel mehr Geld für den Energiebezug aufbringen müssen. In Zukunft sollen besonders die großen Verbraucher in der Stadt einen Teil ihrer Energie selbst erzeugen. Sven Hause hat sich dazu bereits mit Fachleuten beraten und den Stadträten in der Vergangenheit seine Ideen vorgestellt. Demnach sollen auf der Grundschule, dem Freibad und der Stadtverwaltung in Zukunft Photovoltaik auf den Dächern aufgebaut werden. Dabei sollen die Anlagen nur einen Teil des Energieverbrauchs in den Gebäuden selbst erzeugen. Schon das reicht aus, um die Energiekosten in der Zukunft deutlich zu reduzieren. Vor allem beim Betrieb des Freibades könne die Stadt hier in Zukunft noch einmal jede Menge Geld einsparen, hatte der Bürgermeister den Stadträten schon vorgerechnet.