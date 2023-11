Großmühlingen. - Die große Rasenfläche im Ortskern Großmühlingens fällt bisher nur durch das Schild der örtlichen Darter, der Steelbuddies, auf. Dies wird sich allerdings im nächsten Frühjahr ändern, denn tausende von Krokussen wurden hier am Dienstag gepflanzt. Sie werden im nächsten Jahr aus der Erde schießen und ein buntes Farbenmeer im Zentrum des Dorfes bilden. „Wir freuen uns, wenn das hier im nächsten Jahr schön aussieht“, sagte Joachim Becker vom Großmühlinger Ortschaftsrat (OSR) über die Dorfverschönerung im Rahmen der Pflanzaktion.

Um die Krokuszwiebeln zu beschaffen, fragte der OSR Großmühlingen bei der örtlichen Ferkelproduktion an, um einen Kontakt in die Niederlande herzustellen. „Darüber haben wir dann 10.000 Zwiebeln bestellt. Die Firma übernimmt zudem die Hälfte der Finanzierung, die restlichen 5.000 Zwiebeln bezahlt der Ortschaftsrat“, berichtet Joachim Becker.

Beteiligung der Schule

Ins Leben gerufen wurde die Idee von der Christlichen Sekundarschule Gnadau, die einen ihrer Schulstandorte in Großmühlingen hat, sowie von Gemeindemitarbeiter Sven Bunzler, der sich Gedanken über die Umgestaltung der kahlen Grünfläche gemacht haben.

„Wir wollten uns mit der Schule daran beteiligen. Schließlich stehen die Schüler jeden Tag hier an der Bushaltestelle und blicken auch aus der Schule auf die Fläche. Sie sind ebenfalls gespannt, wie es hier im nächsten Jahr aussehen wird“, so Ines Ohlmeyer, Pädagogische Mitarbeiterin der Schule.

Die achte Klasse der Hauswirtschaftstechnik beteiligte sich mit Klassenlehrer Mathias Knabe an der Pflanzaktion. Angefangen mit der Anpflanzung wurde um kurz nach acht. Die Schüler verbrachten ihre zweite und dritte Schulstunde also im Freien mit etwas anderem Unterricht, an dem einige Gefallen fanden: „Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt, es macht irgendwie Spaß“, erzählt eine Schülerin, als sie die nächste Zwiebel in die Erde legt.

Erster Schritt getan

Insgesamt laufen drei Gruppen bei bestem Wetter über die große Rasenfläche. Pro Gruppe geht einer mit einem langen Pflanzholz voran und sticht kleine Löcher in den Boden. Anschließend verteilen die Schüler die Zwiebeln in der Erde. Andere laufen hinterher und verdichten die befüllten Löcher, indem sie diese zutreten. Spontan halten Mitglieder des Motorradclubs an und helfen bei der großen Pflanzaktion.

Rund 4.000 Krokusse sollen in diesem ersten Arbeitsschritt in die Erde. Erste kleine Verschleißanzeichen zeigen sich, als sich Blasen an den Händen bilden. Die restlichen Pflanzen kommen später. Rund 8.000 Pflanzen sollen auf der Rasenfläche in Großmühlingen im nächsten Jahr gedeihen. Einige kommen zudem auf den Bereich vor der Schule. Das fertige Ergebnis und die Blütenvielfalt der 10.000 Krokusse kann dann im Frühjahr 2024 bestaunt werden.