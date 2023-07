Depeche Mode mit Dave Gahan und Martin L. Gore sind derzeit auf Europa-Tour und am 7. Juli 2023 in Berlin zu erleben.

Burg - In diesen Tagen ist das Hochwasser von Sommer 2013 besonders präsent. Die zehn Jahre, die seit dem als Jahrhundertereignis geltenden Übertritt der Elbe und einem Pegelstand von zehn Metern, vergangen sind, bieten Anlass für Rückblicke. Die werden davon bestimmt, wie groß der Zusammenhalt etwa bei der Deichsicherung war, wie während der angespannten zwei Wochen im Juni 2013 gehofft und gebangt wurde, dass Bewohner und Ortschaften wie Dornburg von einer Überflutung verschont bleiben.

Jeden Freitag wird nun in einer Volksstimme-Serie ein anderer Aspekt beleuchtet. Stichwort „Hochwasserschutz und noch vorhandene Lücken“. Dabei werden viele Erinnerungen geweckt.

Als die Band beginnt, spielen sich dramatische Szenen ab

Unter anderem daran, dass Depeche Mode am 9. Juni 2013 – ein sonniger Sonntag – im Berliner Olympiastadion ein Konzert vor fast 70.000 Besuchern gegeben haben. Der Pegel bei Niegripp an diesem Tag: 9,76 Meter. An der Siedlung bei der Schleuse brach gegen 18 Uhr die Böschung weg. Die Kanalsiedlung von Hohenwarthe musste geräumt werden.

Impressionen vom Hochwasser 2013 im Bereich Elbe-Parey. Foto: Feuerwehr Zerben

Wie der Zufall es so will, spielen Dave Gahan und Martin L. Gore am 7. Juli 2023 wieder ein Konzert. Wieder in Berlin. Wieder ausverkauft. Und wieder mit vielen Fans, die aus dem Jerichower Land anreisen werden - wie bestimmt auch schon zum Konzert in Leipzig. Hochwasser braucht an diesem Tag sicherlich niemand zu befürchten.

Die Angst vor dem Stau ist damals wie heute aber präsent. Denn auch im Juni 2013 war die A2 eine Baustelle: Auf der Elbebrücke sind die Asphaltschicht und die Entwässerung erneuert worden, die Fahrbahn Richtung Hannover war gesperrt ... Ein Wiedersehen kann doch recht unterschiedliche Gefühle wecken - über das eine (Depeche Mode) freut man sich, über das andere (Bauarbeiten Autobahn 2) wohl eher weniger.