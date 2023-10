Der Kreisverkehr in der Magdeburger und Salzer Straße wird in den kommenden Wochen zu einer Dauerbaustelle. Betroffen ist davon nicht nur der tägliche Berufsverkehr, sondern auch Unternehmen, die direkt am Kreisverkehr liegen, wie der Edeka-Markt oder die Tankstelle.

Foto: Thomas Höfs