Die Maifeier in der Wolmirstedter Museumsscheune ist für Kalikumpel und ihre Familien ein Muss.

Wolmirstedt l Ohne das Steigerlied geht es nicht. Erst wenn alle Strophen der Bergmannshymne „Glück auf“ gesungen sind, ist eine Veranstaltung der Kalikumpel offiziell eröffnet. Auch die von der Gewerkschaft organisierte Maifeier, zu am Mittwoch hunderte Mitarbeiter des Zielitzer Werkes, Ehemalige und ihre Familien auf die Schlossdomäne gekommen waren. Immer mehr strömten im Laufe des Vormittags zur Museumsscheune, der Maifeiertag wurde zu einem großen Wiedersehen, die Veranstaltung kam nach dem Lied richtig in Fahrt.

„Ich komme jedes Jahr her“, sagt Rainer Müller, der im Zielitzer Werk als Schlosser arbeitet, sich derzeit allerdings zum Steiger qualifiziert. „Hier trifft man Kollegen, die man sonst nur kurz während des Schichtwechsels sieht.“ Auch für Matthias Froebe und seine Frau Sabine gehört es zur Tradition, die Maifeier der Kalikumpel zu besuchen. Wegen der Kollegen. „Inzwischen auch, weil ich meinen ehemaligen Chef treffe“, lacht Matthias Froebe und klopft Joachim Schwerdtfeger auf die Schulter.„Früher waren die Kinder mit“, erinnert sich das Ehepaar Froebe gern zurück. Die Kinder sind inzwischen erwachsen, „doch damals wurde für sie viel geboten.“

Das ist auch heute noch so. Die Mitglieder des Kanuvereins haben ein Kinderzelt aufgebaut. Darin konnten die Jüngsten malen oder sich schminken lassen, vor dem Zelt mit kleinen Autos einen Parcours durchfahren oder auf der Hüpfburg toben. Die Geselligkeit stand vor und in der Museumsscheune im Vordergrund, dennoch ist der 1. Mai der Tag der Arbeit. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ Darauf bezog sich auch Michael Knackmuß, Betriebsratsvorsitzender des Zielitzer Kaliwerkes, in seiner kurzen Rede. „Wir brauchen ein starkes Europa“, betonte er, „auch, damit die Arbeitnehmerrechte stabil bleiben.“ Im Zielitzer Werk sieht er gute Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer, aber auch die Herausforderungen der Zukunft. Dazu zählen unter anderem die weitere Digitalisierung sowie die anstehende Haldenerweiterung. Dazu erfolgt demnächst der Erörterungstermin.