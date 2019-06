Am Kranhaken schwebte der neue Container vor wenigen Wochen auf dem Irxleber Sportplatz ein. Foto: Detlef Hopfgarten

Der Irxleber Sportverein blickt auf 100 Jahre Geschichte zurück. Das soll mit einem Fest gefeiert werden.

Irxleben l Mit einer räumlichen Vergrößerung ist das Jubiläumsjahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Irxleber Sportvereins verbunden. Vor sechs Wochen ist deshalb ein Container auf dem Sportplatz eingeschwebt. Nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Detlef Hopfgarten ist die räumliche Vergrößerung notwendig, weil der Verein in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, das Sportlerheim zu eng geworden ist und beispielsweise neue Umkleidemöglichkeiten für die Schiedsrichter notwendig sind. So enthält der etwa sechs mal acht Meter große Container Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt für die Schiedsrichter, Büroräume und eine Kartenausgabe/Kasse.

Sportlerheim ist zu eng

Der Container soll anlässlich des Festwochenendes, das der Sportverein Irxleben 1919 für den 21. bis 23. Juni vorbereitet, in Anwesenheit des sachsen-anhaltischen Innenministers Holger Stahlknecht feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. Bis dahin soll die Komplettierung erfolgen, weitere Restarbeiten im Umfeld sind nach dem Fest geplant.

Der Sportverein möchte mit seinem Fest auch an seinen Ursprung erinnern und die Entwicklung bis heute aufzeigen. Waren es einst sieben Unentwegte, die im Februar 1919 den Sportverein Eiche Irxleben gegründet, sind heute im SV Irxleben 1919 etwa 700 Mitglieder vereint. „Darunter sind etwa 250 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre“, so Detlef Hopfgarten. Nicht zuletzt das Angebot von Fußball, Handball, Damengymnastik, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Schach und Kegeln unterstreicht die Bedeutung als überregionaler Breitensportverein. Nach Aussage des Vorsitzenden kommen etwa 50 Prozent der Mitglieder aus der Umgebung von Irxleben.

Von 7 auf 700 Mitglieder

Zum Jubiläumsfest hoffen Hopfgarten und sein Stellvertreter Matthias Steinke auf ein gutes Zusammenspiel vieler Mitglieder, damit das abwechslungsreiche Programm gestemmt werden kann. Jeder freiwillige Helfer ist auf dem Festgelände am Sportplatz gern gesehen, so Hopfgarten.

Bereits im vergangenen Herbst hat ein Festkomitee mit den Planungen begonnen. Das Programm mit dem „Tag der Tradition“ am Freitag, dem „Tag des Sports“ am Sonnabend und dem „Tag der Familie“ am Sonntag steht jetzt. Neben den Abteilungen des Sportvereins bringen sich auch Kindertagesstätte, Grundschule sowie Vereine aus dem Ort und der Umgebung ein. Im Festgedanken steht neben dem Spaß auch ein wohltätiger Zweck: Es sollen Spenden für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen gesammelt werden.