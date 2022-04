Brauchtum 100 Teilnehmer beim Fackelzug zum „Tag der deutschen Einheit“ in Groß Ammensleben

Die Straßen von Groß Ammensleben waren am vergangenen Sonnabend in Fackelschein gehüllt. Anlässlich des „Tags der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober wurde am Vorabend ein Fackel- und Lampionumzug organisiert.