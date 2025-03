In der Nacht zum Montag hat ein vollständiger Stromausfall die Mitarbeiter des K + S -Werkes in Zielitz unter Tage festgehalten. Ein Ein- oder Ausfahren war nicht möglich.

Zielitz. - Und plötzlich war unter Tage der Strom weg: In der Nacht zum Montag hat ein vollständiger Stromausfall die Mitarbeiter des K + S -Werkes in Zielitz in der Börde in Atem gehalten. „Das ist eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben“, erklärt Pressesprecher Thorsten Kowalowka. Denn die Kali-Kumpel der Nachtschicht hingen unter Tage fest. Ein Ausfahren war nicht möglich. Noch ist das Problem nicht vollständig beseitigt.