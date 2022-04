15 neue Sitzbänke für Dahlenwarsleben und Gersdorf gespendet

Dahlenwarsleben - Ein wenig Stolz blitzt in den Augen des Dahlenwarsleber Ortsbürgermeisters Dominik Richter, als er auf die Bank am Friedhof schaut. Mit ihrem grünen Anstrich und der modernen Formgebung bildet sie einen gewissen Kontrast zur Friedhofsmauer, vor der sie steht. Zwölf weitere dieser Bänke wurden in den vergangenen zwölf Monaten in Gersdorf und Dahlenwarsleben aufgestellt.