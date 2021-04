200 Jahre alter Postmeilenstein aus Rogätz geht auf die Reise zur Restaurierung nach Groß Rodensleben

Rogätz

In der kommenden Woche soll es für das Fragment des alten Postmeilensteins von Rogätz auf die Reise gehen. Das teilte die Vorsitzende der Kultur- und Heimatfreunde Rogätz, Margitta Häusler mit. „Am Donnerstag, 22. April, wird der Stein nach Groß Rodensleben transportiert“, erklärte die Vereinsvorsitzende auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort werde der 200 Jahre alte sogenannte Ganzmeilenstein repariert und restauriert. Den Transport zur Steinmetzfirma werde ein Vereinsmitglied übernehmen.

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Börde hat Genehmigung erteilt

Die Untere Denkmalschutzbehörde im Landkreis hatte dem Verein zu Beginn des Jahres die denkmalrechtliche Genehmigung erteilt, so dass der Ganzmeilenstein von Rogätz instandgesetzt und an neuem Standort wieder aufgestellt werden kann.

Stein markierte die Meilen auf der Postroute nach Norden

Von dem einst in Rogätz aufgestellten Poststein, der die Meilen entlang der Postroute und damit die Postgebühren markierte, existiere heute nur noch der untere Teil. Die Spitze solle laut Informationen des Vereins ersetzt werden. Das Ersatzmaterial für den Stein werde in Farbe und Struktur möglichst dem Rhätsandstein aus der Abbauregion Seehausen/Börde entsprechen. Die mit der Restaurierung beauftragte Steinmetzin Cathrin Bothmann sei zudem gebeten worden, sämtliche Arbeiten am Stein in einer Dokumentation zusammenzufassen.

Gefahr von Schmierereien auf dem Ganzmeilenstein von Rogätz

„Sobald der Stein am neuen Ort aufgestellt ist, muss eine Kartierung erfolgen“, teilte Margitta Häusler mit. Doch der zukünftige Standort sei noch nicht festgelegt. Einer der favorisierten Plätze sei beispielsweise die Bushaltestelle in Rogätz. „Aber die Expertin aus Groß Rodensleben hat diesen Standort als ungeeignet bezeichnet“, so Margitta Häusler. Die Gefahr, dass sich jemand die Wartezeit mit Schmierereien auf dem Stein vertreibe, sei an dieser Stelle sehr hoch.