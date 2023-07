Fußballturnier 360 Nachwuchskicker zeigen sich in Ebendorf

Zahlreiche Fußballvereine aus der Region haben am ersten Juliwochenende mit ihren Nachwuchskickern an einem Mega-Kinderfußball-Turnier auf dem Sportplatz in Ebendorf teilgenommen. Insgesamt 360 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren spielten in 58 Teams um den Sieg.