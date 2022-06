3G-Regel: Party in Farsleben trotz Coronavirus

Farsleben - Eine schlechte Nachricht jagt die andere in diesen Tagen, wenn es um das Coronavirus in der Region geht. Während in Sachsen-Anhalt noch vieles möglich ist, geht das Nachbarland Sachsen ab heute in den verschärften Lockdown. Besonders betroffen sind vor allem Bars sowie Sport- und Kultureinrichtungen. Gerade Letztere haben mit einer gewissen Planungsunsicherheit zu kämpfen. Trotz einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 280 im Landkreis Börde werden hier noch größere Events durchgeführt. Dass das funktionieren kann, zeigte die Rock- und Popnacht am Wochenende in Farsleben.