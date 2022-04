48 Tonnen Beton für neue Radwerkstatt im alten Wolmirstedter Bahnhofsgebäude

Das alte Bahnhofsgebäude in Wolmirstedt wird umfassend saniert. Bis ins Jahr 2022 lässt das Bodelschwingh-Haus hier umbauen. Nach anfänglicher Baustoffknappheit geht es aber nun voran.

Swen Pazina und Bauleiterin Claudia Langer beraten über den weiteren Baufortschritt. Sie stehen in der zukünftigen Fahrradwerkstatt. Hier wurden rund 48 Kubikmeter Beton aufgebracht.

Wolmirstedt - Swen Pazina ist sichtlich zufrieden, als er am Donnerstagvormittag die Bauberatung am Bahnhof Wolmirstedt verlässt. Er gehört zum Vorstand des Bodelschwingh-Hauses und ist für das Großprojekt im ehemaligen Bahnhofsgebäude zuständig. „Aktuell gehen die Arbeiten gut voran, wir sind zwar immer noch mit den Rohbauarbeiten beschäftigt, aber die nächsten Gewerke stehen schon bereit“, erklärt Pazina. Auch die zukünftige Fahrradwerkstatt im Bereich des Innenhofes nehme langsam Gestalt an. „Allein für die Bodenplatte mussten rund 48 Tonnen Beton eingebaut werden“, erklärt Bauleiterin Claudia Langer. Regelmäßig schaut sie auf der Baustelle nach dem Rechten. Die hinten befindliche offene Wand soll demnach zukünftig durch eine Glasfassade ersetzt werden. „Das dauert aber noch. Erstmal müssen hier noch die neuen Innenwände hochgezogen werden“, erläutert sie weiter. Parallel dazu werde aktuell auf der anderen Seite des Bahnhofgebäudes gearbeitet. Dort wird von Maurern ein abgerissener Anbau wieder aufgebaut.