700 neue Medien für die Barleber Bibliothek

Nutzer der Bibliothek Barleben können sich auf zusätzliche Angebote freuen. So wird der Medienbestand aufgestockt. Möglich wurde dies durch eine Kooperation mit Nachbargemeinden.

Barleben - Konzentriert sitzt Manja Selle vor dem Bildschirm ihres Computers in der Gemeindebibliothek in Barleben. Die Einrichtungsleiterin ist kaum zu sehen, weil ein Stapel Bücher den Blick versperrt. An die 50 teils dicken Wälzer mögen es sein, die sich Manja Selle zurecht gepackt hat. „In den vergangenen Wochen habe ich ganz bestimmt mehrere Hundert neue Medieneinheiten ins System eingepflegt“, berichtet sie.