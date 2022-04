9000 Wolmirstedter sind zur Wahl aufgerufen

Auch in Wolmirstedt wird am Sonntag wieder gewählt. Zur diesjährigen Bundestagswahl ist einiges zu beachten, allerdings gibt es kaum Veränderungen im Hinsicht auf die Landtagswahl. Die Volksstimme hat die wichtigsten Aspekte zusammengefasst.

Doris Langrock aus Farsleben hat gemeinsam mit anderen Mitgliedern von Webers Hof das Wahllokal vorbereitet. Am Sonntagmorgen wird das Schild vor dem Wahlraum ausgehangen.

Wolmirstedt - Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Einwohner Wolmirstedts sind dazu aufgerufen, ihren politischen Willen durchzusetzen und die für sich beste Entscheidung bei der Bundestagswahl zu treffen. Insgesamt sind in der Bundesrepublik Deutschland am 26. September 2021 299 Wahlkreise zur Wahl aufgerufen. Der Landkreis Börde und das Jerichower Land bilden dabei einen davon. Dieser trägt die Bezeichnung „67 / Börde-Jerichower Land“. Dazu gehört auch die Stadt Wolmirstedt.