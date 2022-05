Ab März stehen Kleingärten unter Naturschutz - auch in Wolmirstedt

Kleingärten sind schon jetzt im besten Fall eigene Ökosysteme, doch ab März stehen sie unter weiterem Schutz. Sie wurden in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen. Werden sie nun unantastbar?

Wolmirstedt - „Der schönste Garten ist der, der kurz vor dem Verwildern steht.“ Das sagte Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber, der als Urvater der Kleingartenkultur gilt. Sein Ansatz war, in der Zeit der Industrialisierung am Ende des 19. Jahrhunderts Grünflächen zu fördern, die Kindern als Spielplatz dienen können. Der Arzt hatte die Volksgesundheit im Blick. Die Kinder verloren jedoch recht schnell die Lust am Gärtnern, sodass die Eltern zu Hacke und Spaten griffen. Parzellen wurden abgesteckt, die Schrebergärten waren geboren.