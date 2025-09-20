Beim Zeltlager des Reit- und Fahrvereins Samswegen erleben Kinder und Jugendliche spannende Tage voller Reitsport, Gemeinschaft und Spiel. Warum das Angebot für den Verein so wichtig ist.

Abenteuer, Abzeichen und Pferderallye: Ein unvergessliches Wochenende auf dem Reitplatz

Kinder und Jugendliche haben auf dem Platz des Reit- und Fahrvereins Samswegen ihre erste Prüfung abgelegt.

Samswegen - Der Reitplatz des Reit- und Fahrvereins Samswegen hat sich jüngst in ein kleines Abenteuercamp für Kinder und Jugendliche verwandelt. So konnten die Mädchen und Jungen nicht nur unvergessliche Erlebnisse sammeln, sondern auch ihr reiterliches Können unter Beweis stellen.