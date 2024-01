So nah rückt das Wasser bei Alarmstufe 2 an die Häuser Am Küchenhorn. Die gilt ab 2,10 Meter. Am Mittwoch, 17. Januar, zeigte der Pegel 2,22 Meter. Der Höchstand des aktuellen Hochwassers betrug 2,79 Meter und wurde am 27. Dezember 2023 gemessen.

Foto: Gudrun Billowie