In Magdeburg können schon lange Bäume gespendet werden. Nun soll diese Idee auch in Barleben umgesetzt werden. Das Vorhaben verzögert sich jedoch.

Barleben - Das Spendenprojekt „Mein Baum für Barleben“ ist verschoben. Eigentlich sollte das Vorhaben der Verwaltung während der jüngsten Ratssitzung beschlossen werden. Doch schon während der vorangegangenen Hauptausschusssitzung hatte das Rathaus die Vorlage zurückgezogen.

Um die Gemeinde grüner zu machen, hatte die Verwaltung unter dem Motto „Mein Baum für Barleben“ ein Konzept erstellt. Demnach soll es Baumspendern ermöglicht werden, ihren Teil für eine grünere Gemeinde beizutragen. Für die Erarbeitung des Konzeptes war zu einen Workshop geladen worden. Hier wurde angeregt, Bäume als Gedenk-, Erinnerungs-, Lebens- oder Spendenbaum ihrer Bestimmung zu übergeben. Die Gehölze sollen mit einer Plakette versehen werden, welche die Spender individuell gestalten und bestellen können.

Ökofläche Klusfeld kommt in Frage

Die Verwaltung hatte bereits Standorte vorgeschlagen. In Barleben könnte die Ökofläche „Klusfeld“ ganz im Süden der Ortschaft infrage kommen. In Meitzendorf wurde eine Ausgleichsfläche des Wohngebietes „Siedlung“ vorgeschlagen und in Ebendorf ein Areal „An der Gärtnerei Kleine Sülze“.

Doch nun die Kehrtwende der Verwaltung? Bürgermeister Frank Nase betonte, dass die Verwaltung kein Gegner von Baumspenden ist. Vielmehr habe sich das vorgeschlagene Verfahren als zu kompliziert herausgestellt und müsse verschlankt werden.

Außerdem regte Edgar Appenrodt (FWG/Grüne) an, bereits etablierte Verfahren aus anderen Kommunen wie Magdeburg, Haldensleben und Schönebeck als Vergleich heranzuziehen. Außerdem sollte Spendenwillige Bäume nicht weit außerhalb der Ortschaften an der Autobahn angeboten bekommen. Vielmehr würden Interessenten ihren Baum mit der entsprechenden Plakette in der Ortslage sehen. Das Verfahren soll seiner Ansicht nach flexibler gestaltet werden, auch hinsichtlich der Spendenhöhe.