Alle Wahllokale sind vollständig besetzt

Elbe-Heide - hrp

In zehn Tagen sind auch die Wahlberechtigten aus der Verbandsgemeinde Elbe-Heide aufgerufen, für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt ihre Stimme abzugeben. Am Sonntag, 6. Juni, öffnen insgesamt 19 Wahllokale in den sieben Mitgliedsgemeinden. Zudem werden an den Standorten in Colbitz und Lindhorst auch die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl ausliegen.

Zur Wahl unbedingt mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigung und das Ausweisdokument, im besten Fall der Personalausweis, es sei nach Angaben der Wahlleitung auch der Reisepass oder der Führerschein dazu geeignet, sich auszuweisen. Die Benachrichtigungen seien laut Bekanntmachung bereits in den vergangenen Wochen alle verschickt worden.

Der Aufruf zur Suche von Wahlhelfern vor wenigen Wochen hatte Erfolg. „Alle Wahllokale in der Verbandsgemeinde sind vollständig besetzt“, erklärte Andrea Todzi, die sich als Gemeindewahlleiterin um die Bürgermeisterwahl in Colbitz, aber auch um die Organisation der Landtagswahl in der Verbandsgemeinde kümmert.

Wer von seinem Stimmrecht Gebrauch, aber sich nicht auf den Weg ins Wahllokal machen möchte, kann wie üblich auch per Briefwahl abstimmen. Dazu sollte sich der Wahlberechtigte von der Gemeinde den oder die amtlichen Stimmzettel, Stimmzettelumschlag und Wahlbriefumschlag beschaffen. Um bei der Wahl schließlich gezählt zu werden, muss der Brief am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr im Wahllokal eingehen.

Übrigens werden nach dem Gesetz Wahlbriefe innerhalb Deutschlands ausschließlich unentgeltlich von der Post befördert. „Er kann aber auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden“, so Andrea Todzi. Einen wichtigen Termin gibt es für die Interessierten aus Colbitz: Wie Andrea Todzi erklärte, werde es am Dienstag, 1. Juni, in der Aula der Grundschule Colbitz eine Vorstellungsrunde der zugelassenen Bewerber für das Bürgermeisteramt geben. „Die Veranstaltung ist extra für die Bevölkerung organisiert worden“, so Andrea Todzi. Allerdings müssten Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten werden. Um 18.30 Uhr wird die Vorstellungsrunde beginnen, in der die Bürger auch die Chance bekommen sollen, Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Nach Ablauf der Bewerberfrist hatte die stellvertretende Gemeindewahlleiterin Anna-Luisa Sterdt am 11. Mai insgesamt sechs Bewerber für das Bürgermeisteramt zugelassen. Bei dieser Anzahl von Bewerbern ist es wahrscheinlich, dass es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen kommen könnte. Eine solche eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 27. Juni, vorgesehen.