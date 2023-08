Als Meitzendorf vor 296 Jahren in Flammen stand

Mit Andacht, Gottesdienst und Blasmusik wird am 6. August dem Dorfbrand in Meitzendorf gedacht.

Meitzendorf - Der Dorfbrand von Meitzendorf am 6. August 1727 jährt sich zum 296. Mal. Deshalb lädt der Heimatverein „Geschichtskreis Meitzendorf“ zum feierlichen Gedenktag ein. Um 9.51 Uhr, dem Beginn der Katastrophe vor fast 300 Jahren, ist das Glockengeläut der örtlichen Kirche zu hören. Pfarrer Johannes Könitz wird während einer kurzen Andacht über die Bedeutung des damaligen Ereignisses sprechen. Außerdem wird Adelheit zu Gast sein. „Die Ehefrau an der Seite Ottos des Großen wird über ihr Leben im Mittelalter berichten. Gäste sind willkommen“, teilte Vereinsvorständin Bärbel Kriege der Volksstimme mit.

Ab 14 Uhr leitet der Pfarrer einen Gottesdienst auf dem „Alten Schulhof“, der vom Barleber Posaunenchor umrahmt wird. „Anschließend haben alle Gäste die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Boulette und Getränken den Nachmittag ausklingen zu lassen“, erklärte Bärbel Kriege weiter. Für die Kleinsten gibt es Zuckerwatte.

Blitzschlag als Auslöser

Am 6. August 1727 schlug während eines Unwetters ein Blitz im Ort ein und entwickelte sich zu einem Großbrand, der Meitzendorf in Schutt und Asche legte. Als Dorfbrand ging dieses infernalische Ereignis in die Geschichte ein. Neben der Kirche überstehen nur zwei Hofstellen sowie zwei kleinere Häuser die Feuersbrunst. Die Kirchenchronik berichtet von dem Inferno und den wenigen Gebäuden, die verschont geblieben sind, "wobey die göttliche Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue klärlich zu erkennen", kommentierte der damalige Pfarrer Baldamus. Er bezeichnete den Blitzschlag als „furchtbares Wort aus Gottes Mund“.

Dennoch sei kein Menschenleben zu beklagen gewesen, wie aus der Chronik des Pfarrers weiter überliefert ist. Außerdem sollen fast alle Dörfer der Region den Meitzendorfern beim Wiederaufbau ihres Orten geholfen haben. Überliefert ist, das Olvenstedt 59 Brote und 94 Pfund Fleisch nach Meitzendorf gab. Groß Ottersleben spendierte unter anderem zehn Scheffel Roggen, das Kloster Groß Ammensleben ein Fass Bier und Hohenwarsleben sieben Pfund Butter. Doch auch Samswegen, Barleben, Meseberg, Lindhorst und Gutenswegen spendierten etliche Scheffel Getreide und dergleichen. Daran erinnern Ausstellungsstücke in der örtlichen Heimatstube.