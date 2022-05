Eingeweiht Alte Telefonzelle in Dolle soll zur Literatur-Oase werden

Im Zeitalter des Mobilfunks hat sie ausgedient und ist längst aus dem Straßenbild verschwunden: die Telefonzelle. Doch bei einem flüchtigen Blick in die Kastanienstraße in Dolle mag sich so mancher die Augen reiben, denn hier steht seit wenigen Tagen eine Telefonzelle.