Gerade wird die Amtstorstraße in Wolmirstedt saniert, doch die nächste Baustelle wartet schon. Die Holzbohlen der Brücke lösen sich.

Wolmirstedt l In der Amtstorstraße frisst sich die Baggerschaufel ins Erdreich. Die Baustelle ist unübersehbar und im Anschluss bahnt sich bereits die nächste an. Die Fußwege der Amtsbrücke sind dermaßen marode, dass sie spontan gesperrt werden mussten. Was ist passiert?

Die Holzbohlen bröseln auseinander, an mehreren Stellen sind bereits große Teile herausgebrochen. Das Holz fault sichtlich, vor allem an den Stellen, wo sich gegebenenfalls Wasser sammelt, neben dem Bordstein und im Bereich der Schrauben. Die Löcher sind stellenweise so groß, dass eine Faust problemlos hindurchpasst.

So ein löchriger Fußweg ist kreuzgefährlich, deshalb haben die Wirtschaftshofmitarbeiter eilig Metallplatten über diese Schadstellen gelegt und an den Holzbohlen befestigt. Ob die Schrauben noch richtigen Halt finden, darf bezweifelt werden. Zu morsch zeigt sich das Holz.

Bilder Die Gehwegbohlen faulen quasi unter den Füßen der Passanten weg. Metallplatten sollen notdürftig sichern. Foto: Gudrun Billowie



Solch große Löcher im Fußweg sind gefährlich. Foto: Gudrun Billowie



Schnell wurde am Montag eine Holzlinie darübergelegt. Foto: Gudrun Billowie



Das Problem ist nicht neu. Jürgen Bednorz mahnt schon seit fünf Jahren den Zustand des Fußweges an. Er wohnt neben dieser Brücke und ist außerdem sachkundiger Einwohner im Stadtrat. „Mittlerweile besteht die Gefahr das man einbricht oder in einem Loch steckenbleibt“, macht er deutlich. Die Reaktionen im Rathaus blieben lange verhalten.

Bürger weist auf marode Bohlen hin

Im vergangenen Jahr jedoch schien die Stadt bereit und in der Lage, Geld in die Hand zu nehmen und in einen sicheren Fußweg zu investieren. Die Arbeiten wurden ausgeschrieben, der Gehweg hätte repariert werden können. Doch auf die Ausschreibung hat keine einzige Firma geantwortet. Die Stadt stand mit ihrem Geld und dem maroden Fußweg im Regen. Der Zahn der Zeit nagte weiter am Holz.

Die Metallplatten sind nur eine erste Zwischenlösung. Am Montagnachmittag wurde bereits ein hölzernes Band entlang des Gehwegrandes gelegt. Fußgänger und Radfahrer müssen die Fahrbahn nutzen, solange der Fußweg nicht sicher ist. In diesem Zusammenhang lässt sich sagen: Glücklicherweise ist die Straße wegen der Bauarbeiten in der Amtstorstraße für Fahrzeuge noch bis Oktober gesperrt. Doch wie sieht die Zukunft der Amtsbrücke aus?

„Wir haben uns entschieden, im Fußwegbereich Kunststoffbohlen zu verlegen“, sagt Simone Heiß, die im Rathaus für diesen Baubereich zuständig ist. Die werden Holzbohlen zum Verwechseln ähneln, doch wesentlich langlebiger sein. Inzwischen ist klar: Holz hat sich an dieser Stelle nicht bewährt.

Vermutlich verkürzt auch die extreme Witterung die Lebensdauer des Naturstoffs. Die trockene Hitze der vergangenen Sommer setzt dem Holz zu.

Holz hat sich nicht bewährt

Neben den brüchigen Holzbohlen kritisiert Jürgen Bednorz noch etwas anderes: „Die Brücke ist nicht beleuchtet.“ Zwar scheint das Licht einer Lampe der Ohrepromenade schwach über das Bauwerk hinweg, aber in der Dunkelheit genügt das nicht. „Es gibt doch so tolle Möglichkeiten“, regt er an, „integriertes Diodenlicht im Geländer.“ Moderne Beleuchtung könnte die Brücke über die gesamte Länge hinweg erhellen, Bürger könnten sie auch in der Dunkelheit gefahrlos passieren. Das wäre besonders im Herbst und Winter vonnöten, wenn Menschen jenseits des Tageslichtes zur Schule oder zur Arbeit gehen.

Die Amtsbrücke bekam etwa 1994 ihre heutige Gestalt. Damals wurden 1,3 Millionen D-Mark investiert, um die ausgediente Vorgängerbrücke zu ersetzen. Zunächst war auch die Fahrbahn mit Holzbohlen belegt, doch der historische Charme hielt den modernen Fahrzeugen nicht stand. Sobald ein Auto darüber fuhr, klapperte die Brücke beträchtlich. Deshalb entschieden sich damals Verwaltung und Stadtrat, einen sogenannten Flüsterasphalt aufzubringen. Das geschah im Jahr 2006, es wurden 265.000 Euro investiert, fast die Hälfte der Summe, die zwölf Jahre zuvor für eine neue Brücke gezahlt worden war.

Der Stahlbau für die neue Fahrbahn war im Werk vormontiert und auf der Baustelle zusammengeschraubt worden. Der Asphaltguss wurde per Hand aufgebracht.