In der Gutenberg-Schule lernen Kinder auf besondere Art. Neue Konzepte werden immer wieder an die Bedürfnisse der Kinder angepasst.

Andere Kinder - andere Schule: Wo Lernen neu gedacht wird

Sarah Wendt zeigt Charlotte und Marlene, wie im Unterricht mit Tablets gearbeitet wird.

Wolmirstedt. - Marlene lernt in der Gutenberg-Schule und nutzt im Unterricht auch das Tablet. Doch ihre Lehrerin Sarah Wendt betont, dass digitale Medien nur ein Mittel zum Lernen sind. Mit der Hand schreiben, im Kopf rechnen und Geschichten in Büchern lesen bilden weiterhin die Grundlage, um die Kinder fit fürs Leben zu machen. Dafür müssen die Lehrer das Konzept jedoch mit jeder Kindergeneration wandeln.