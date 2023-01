Angeraner im Einsatz: Vom Gebäudebrand bis Verkehrsunfall

Mehr Einsätze als in den beiden Vorjahren zusammen hat die Freiwillige Feuerwehr Angern in 2022 absolvieren müssen. Dabei zeigte sich, wie enorm wichtig die Aus- und Weiterbildungen sind.

18 Mal mussten die Kameraden der Feuerwehr Angern im vergangenen Jahr ausrücken, so auch zu diesem Unfall am 16. September auf der K1174 zwischen Angern und Colbitz.

Angern - Die 28 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Angern mussten im vergangenen Jahr zu insgesamt 18 Einsätzen ausrücken. Das ist mehr als im Vergleich zu den Vorjahren. 2021 waren die Einsatzkräfte nur fünf Mal ausgerückt, im Jahr davor elf Mal. Das hat Gemeindewehrleiter Marcel Homuth während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Angern berichtet. Fünf Mal haben die Einsatzkräfte Brände gelöscht, davon einen Gebäudebrand am 16. Juni in Mahlwinkel. Wegen der Trockenheit in den Sommermonaten mussten zudem drei Ödlandbrände bekämpft werden.