Angeraner Schüler unternehmen virtuelle Reise nach Kananda

Mit einem Erlebnistag hat die Freie Um-Welt-Schule Angern den Tag der englischen Sprache gefeiert. In diesem Jahr ging es für einen Tag nach Kanada.

Der Erlebnistag stand ganz im Zeichen des roten Ahornblatts. An einer Station wurden aus Papiertüten Biber-Handpuppen gebastelt.

Angern - „Wir veranstalten jedes Jahr einen solchen Erlebnistag“, erklärt Klassenlehrerin Uta Horstmann, die für das Projekt an der bilingualen Schule in Angern verantwortlich ist. In diesem Jahr sei „Kanada“ das Motto des Schultages, der regelmäßig um den Tag der englischen Sprache organisiert werde.