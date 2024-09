Doris Klebe lernt während einer Rehamaßnahme nach einem Schlaganfall den Tanzstil kennen. Seit 2011 leitet sie die Gruppe in Angern. Was die Tänzer ausmacht.

Freizeittipp in der Elbe-Heide

Den Spaß am Linedance sieht man den Frauen und Männern der Linedance-Gruppe Angern an.

Angern - Wer Spaß an Bewegung und Geselligkeit hat, der ist in Angern genau richtig. Vom Lehrer bis zum Kampfmittelbeseitiger tanzen alle gemeinsam. Was die Linedancer ausmacht.