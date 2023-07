Medizinische Versorgung Apotheke mit Drive-In Schalter eröffnet neu in Wolmirstedt

Eine Apotheke in der Nähe zu haben, ist wichtig. Doch das Netz schrumpft schon seit vielen Jahren. In Zeiten, in denen andere ihre Geschäfte dicht machen, eröffnet in Wolmirstedt eine neue Apotheke. Und die hat gleich mehrere Besonderheiten zu bieten.