Zur Ausstellung über die Geschichte des gestrandeten Zuges gehören auch Zeitzeugenberichte zweier Frauen aus Farsleben.

Susanne Oehme zeigt die Ausstellung zum gestrandeten Zug im Wolmirstedter Museum.

Wolmirstedt. - Das Konzentrationslager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 befreit, dieser Tag gilt als Holocaust-Gedenktag. Auch der Wolmirstedter Ortsteil Farsleben war im April 1945 stark betroffen, als ein Zug mit 2.500 Juden auf dem Weg ins Konzentrationslager Theresienstadt strandete. Sie wagten sich aus dem Zug, als die Amerikaner kamen. Am 13. April 1945.