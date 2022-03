Auf Webers Hof bei Wolmirstedt wird die irische Nacht vorbereitet

Der Farsleber Kulturverein freut sich auf die erste Musikveranstaltung seit Langem: Die 19. irische Nacht auf Webers Hof beginnt am Sonnabend, 28. August, um 19.30 Uhr.

Wolmirstedt - Die Vorbereitungen für die irische Nacht trieb den Weberanerinnen die Tränen in die Augen. Sie haben unendlich viele Zwiebeln geschnitten, am Ende kringelten sich die Ringe in zwei großen Schüsseln. Kartoffeln, Möhren und Kräuter ließen sich trockenen Auges zerstückeln, das Fleisch befreiten die Herren geduldig von jeder unerwünschten Fettfaser.