Aus dem Ebendorfer Bürgerhaus wird ein Jugendclub

Ebendorf - Im Bürgerhaus Am Thieplatz in Ebendorf ist in den vergangenen zwei Tagen allerhand passiert. Matthias Groß und sein Kollege Nils Schulze haben gesägt, gehämmert, geschabt und geflext. Damit haben die Arbeiter aus Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) die Umbauarbeiten von Räumen zum künftigen Jugendclub eingeleitet. So sind am Montag und Dienstag der alte Fußbodenbelag entfernt, Zargen und Türen abgebaut sowie Wände abgerissen worden. Somit steht dem weiteren Umbau nun nichts mehr im Weg.