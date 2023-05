Aus für Abiturstufe an Wolmirstedts Gutenberg-Schule

Wolmirstedt - Es war ein großer Tag im Sommer 2022, als der erste Abiturjahrgang der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ die Zeugnisse bekam. Die Schule schien am Ziel zu sein, die ersten Abiturienten waren von der fünften bis zur 13. Klasse aufgewachsen. So sollte es weiter gehen, doch nun ist das Ende der Abiturstufe in Sicht.