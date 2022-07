Aus gutem Grund: Feier im Colbitzer Wasserwerk

Geburtstagsstimmung vor den Toren von Colbitz. Das größte Grundwasserwerk Sachsen-Anhalts wurde vor 90 Jahren offiziell in Betrieb genommen. Ganz im Zeichen dieses Jubiläums stand der Tag der offenen Tür am Sonntag. Tausende Gäste aus dem ganzen Land statteten dem Colbitzer Wasserwerk einen Besuch ab.

Colbitz - Ein enormes Interesse am Wasser aus den Leitungen der Region und an der Förderung und Aufbereitung zeigten die vielen Besucher des Tages der offenen Tür im Wasserwerk. „Wir haben inzwischen etwa 1300 Besucher auf dem Gelände“, hieß es nur 90 Minuten nach der Eröffnung im historischen Maschinenhaus. Hier hatte um 11 Uhr der Kinder-und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg am Hegelgymnasium gezeigt, welche unglaubliche Akustik in den über 90 Jahre alten Mauern steckt.