Die Route für die 7. Wolmirstedter Biker-Classic-Tour steht. Die Ausfahrt führt durch den nördlichen Bördekreis.

Wolmirstedt l Freunde mindestens 30 Jahre alter Motorräder begeben sich am Sonnabend, 15. Juni 2019, wieder auf eine gemeinsame Classic-Tour. Ziel ist das Wolmirstedter Stadtfest. Gegen 15 Uhr werden die Biker auf der Schlossdomäne einfahren. Die historischen Zweiräder werden am Rande des Festgetümmels geparkt, Besucher können gucken und mit den Besitzern fachsimpeln, sogar das schönste Motorrad auswählen. Dafür gibt es einen Pokal. Außerdem werden auf der Festbühne vier weitere Preise vergeben.

Einen Pokal bekommt der Besitzer des ältesten Motorrads, das an dieser Tour teilnimmt, ein zweiter wird an den oder die jüngste Fahrer(in) vergeben. Zwei weitere Pokale küren ebenfalls eine gelungene Ästhetik. Die Biker müssen beim Zwischenstopp im Wildpark Weißewarthe jeweils entscheiden, welcher Fahrer und welche Fahrerin samt Motorrad das schönste Gesamtbild ergibt.

Start am Elbeuer Bootshaus

Die Tour startet in jedem Jahr an einer anderen Stelle, in diesem Jahr beginnt sie am Elbeuer Bootshaus. Die Kanuten richten den Classic-Bikern ein Frühstück aus, deshalb sind alle Tourteilnehmer bereits um 9 Uhr an den Mittellandkanal eingeladen.

Um 10 Uhr setzt sich der Tross in Bewegung, maximal 60 alte Zweiräder sollen dabei sein, fahren über Glindenberg, Rogätz, Bertingen und Schelldorf nach Weißewarthe. Dort werden nicht nur die schönsten Gesamtbilder ausgewählt, sondern es gibt auch Mittagessen. Anschließend führt die Tour über Uchtdorf und Sandbeiendorf zurück nach Wolmirstedt. Dann haben die Motorradfahrer gut 130 Kilometer zurückgelegt.

Organisator Bernd Mühlenberg freut sich auf die Classic-Tour. „Ich bin leidenschaftlicher Oldtimerfahrer“, gesteht er, „es ist eine Welt für sich.“ Besonders genießt er die Aufmerksamkeit, die ihm und seiner historischen Maschine entgegengebracht wird, die Leichtigkeit, mit der sich Gespräche entfalten. „Die Leute erinnern sich, erzählen zum Beispiel, dass auch ihr Opa mit so einem Motorrad gefahren ist.“ Er hat schon oft erlebt: „Die Oldtimer zaubern vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht.“ In diesem Sinne gefällt ihm auch die Gemeinschaft der Classic-Biker. „Viele schrauben und restaurieren selbst, leben dafür.“

Damit diese „Familie“ auch nach außen hin sichtbar wird, bekommt jeder Teilnehmer ein T-Shirt, das extra für diese Tour gestaltet und angefertigt wurde. Wer ein Classic-Bike hat und mitfahren möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse i.kussmann@gmx.de anmelden.