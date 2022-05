Ausflug in die Barleber Eisdiele lohnt sich für die Kinder

Manchmal muss man auch einfach mal Glück haben. So wie die fünfjährige Leni Schuck aus Ebendorf.

Barleben/Ebendorf - An Ostern hatten die Ortschaften und der Barleber Kinder- und Jugendförderverein zur Suche nach dem goldenen Ei aufgerufen. Wer dieses Ei findet, dem winkt ein kleiner Preis, gaben damals die Organisatoren an. Und tatsächlich wurde Leni fündig. In Ebendorf hatte sie das goldene Ei entdeckt.