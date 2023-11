Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Autobrand in Wolmirstedts Bleicher Weg gerufen.

Auto in Wolmirstedt brennt: Wurde es angezündet?

Wolmirstedt. - Dicker Qualm drang aus dem Motorraum eines Audis, als die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag, 1. Dezember, 19 Minuten nach Mitternacht in den Bleicher Weg gerufen wurde. Anwohner hatten den Autobrand bemerkt und Alarm geschlagen. Das Feuer hatte sich vermutlich vom linken Vorderrad aus in den Motorraum des Audi ausgebreitet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.