Die Arbeiten am Autobahnteilstück zwischen Colbitz und der Anschlussstelle Tangerhütte gehen voran und liegen im Zeitplan.

Dolle l Gewaltige Erdmassen waren zu bewegen. Außerdem trieben die Bauarbeiter 1300 Rüttelstopfsäulen in den Heideboden. Doch mittlerweile sind die Vorarbeiten für den Brückenbau abgeschlossen. Stellenweise sind die Konturen der Bauwerke bereits sichtbar.

„Am fortgeschrittensten ist der Bau der Brücke, auf der die Autobahn künftig die Kreisstraße 1178 bei Cröchern überqueren wird“, berichtet Oberbauleiter Klaus Fiedler bei einer Baustellenbesichtigung. Am Donnerstag wurde an dieser Brücke der letzte der vier so genannten Flügel betoniert, an die später die Böschung angeschüttet wird.

110.000 Kubikmeter Erdreich

Sehr aufwändig gestaltet sich der Bau der beiden Grünbrücken. Sie sollen als Überflughilfen für Fledermäuse fungieren und das Waldgebiet nördlich von Colbitz wieder vernetzen. Da die Autobahn in bis zu sieben Meter tiefen Geländeeinschnitten geführt wird, war für die Errichtung einer der beiden Brücken eine riesige Baugrube notwendig. Rund 110.000 Kubikmeter Erdreich mussten ausgehoben werden. In der Grube sind bereits die Fundamente für die Brücke zu erkennen.

Bilder An der Brücke, auf der die Autobahn die Kreisstraße 1178 überqueren wird, war in dieser Woche die Betonpumpe im Einsatz. Foto: Burkhard Steffen



Weiter im Baufortschritt ist schon die zweite Grünbrücke. Hier montieren die Bauarbeiter derzeit das Traggerüst, an dem die Schalung für den Brückenbogen befestigt wird. Deutlich zu erkennen ist der Bogen durch den später die Bundesstraße führt, die an dieser Stelle parallel zur Autobahn verläuft.

Verkehr soll 2020 rollen

Weitere Brückenbauwerke auf dem rund 8,5 Kilometer langen Autobahnteilstück dienen als Fledermausunterführung beziehungsweise entstehen am Ende des Abschnittes an der Anschlussstelle Tangerhütte. Auch diese Brücken sind bereits im Bau.

Große Aufmerksamkeit widmen die Bauleute dem Umweltschutz. „Beispielsweise werden allein für diesen Bauabschnitt 17 Kilometer Amphibienschutzzäune gesetzt“, nennt Klaus Fiedler eine beachtliche Zahl. Demnächst beginne auch der Streckenbau, informierte Fiedler. Voraussichtlicher Baubeginn wird am 25. Juni sein. Spätestens im November 2020 soll der Verkehr auf dem neuen Autobahnabschnitt fließen.