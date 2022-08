Bahn-Baustelle Autofahrer müssen am Wochenende von Groß Ammensleben nach Samwegen große Umwege in Kauf nehmen

Eine der wichtigsten Straßen in Groß Ammensleben muss in dieser Woche gesperrt werden. Nur über Umwege geht es dann in Richtung Samswegen weiter. Grund dafür ist eine Baustelle am Bahnübergang.