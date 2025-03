Parken in Wolmirstedt Autofahrer nehmen Knöllchen in Kauf: Neuer Automat sorgt für viele Probleme

In Wolmirstedt gibt es seit Mitte Februar wieder einen Parkscheinautomaten. Der ist aber Beschwerden zufolge offenbar zu kompliziert. Autofahrer nehmen sogar Bußgelder in kauf. So geht es mit dem Gerät nun weiter.