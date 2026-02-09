Im Informationszentrum Groß Ammensleben stellt Doris Angerstein aus die Niederndodeleben ihren Roman „Sonnenkind im Regen“ vor und spricht anschließend mit Zuhörern.

Groß Ammensleben - Fans vom Literatur sind am Mittwoch, 23. März, im Informationszentrum auf der Domäne in Groß Ammensleben willkommen. Die ehrenamtlichen Bibliothekarinnen laden ab ab 15 Uhr zu einer Lesung mit der Autorin Doris Angerstein ein.