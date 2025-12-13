weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Was sich für behinderte Menschen bessern soll: Backen und Wünschen im Bodelschwingh-Haus

Beim Plätzchenausstechen über Politik reden? Diese Gelegenheit nutzten die Mitarbeiter des Bodelschwingh-Hauses. Sie plagen große Sorgen.

Von Gudrun Billowie 13.12.2025, 12:30
Christopher Schult kommt zum Plätzchenbacken ins Bodelschwingh-Haus.
Christopher Schult kommt zum Plätzchenbacken ins Bodelschwingh-Haus. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Im nächsten Jahr ist Landtagswahl, Christopher Schult will als Direktkandidat für die CDU ins Rennen gehen. Er übernahm die Tradition eines seiner Vorgänger, von Holger Stahlknecht, und machte sich beim Plätzchenbacken mit den Sorgen des Bodelschwingh-Hauses bekannt.