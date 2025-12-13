Beim Plätzchenausstechen über Politik reden? Diese Gelegenheit nutzten die Mitarbeiter des Bodelschwingh-Hauses. Sie plagen große Sorgen.

Was sich für behinderte Menschen bessern soll

Wolmirstedt. - Im nächsten Jahr ist Landtagswahl, Christopher Schult will als Direktkandidat für die CDU ins Rennen gehen. Er übernahm die Tradition eines seiner Vorgänger, von Holger Stahlknecht, und machte sich beim Plätzchenbacken mit den Sorgen des Bodelschwingh-Hauses bekannt.