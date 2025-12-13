Was sich für behinderte Menschen bessern soll Backen und Wünschen im Bodelschwingh-Haus
Beim Plätzchenausstechen über Politik reden? Diese Gelegenheit nutzten die Mitarbeiter des Bodelschwingh-Hauses. Sie plagen große Sorgen.
13.12.2025, 12:30
Wolmirstedt. - Im nächsten Jahr ist Landtagswahl, Christopher Schult will als Direktkandidat für die CDU ins Rennen gehen. Er übernahm die Tradition eines seiner Vorgänger, von Holger Stahlknecht, und machte sich beim Plätzchenbacken mit den Sorgen des Bodelschwingh-Hauses bekannt.