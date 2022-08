Bauarbeiten Bagger rollen für neues Feuerwehrgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ammensleben

Die Freiwillige Feuerwehr in Groß Ammensleben bekommt einen neuen modernen Stützpunkt. Mit einem Tag Verspätung sind am Dienstag die Abrissbagger für die ehemalige Gartenkolonie an der Bundesstraße 71 angerückt.