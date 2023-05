Wolmirstedt - Die Bürgerinitiative „Ostumfahrung. Jetzt!“ hat sich am Donnerstag, 4. Mai, gegründet. Über die Ziele wird beim öffentlichen Bürgerforum informiert. Dazu sind alle Interessenten am 9. Mai um 18 Uhr in die Werkstatt für behinderte Menschen des Bodelschwingh-Hauses in die Angerstraße 14 eingeladen. Sprecher Lutz Kleinsorge gibt bereits jetzt einen Ausblick.

