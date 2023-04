Bahn Bahntunnel: Bürgerversammlung in Wolmirstedt ist verschoben

Der Termin für die Bürgerversammlung in Wolmirstedt hinsichtlich der Bahnpläne ist verschoben. Nun ist am Dienstag, 9. Mai, um18 Uhr ein Treffen in der Werkstatt für behinderte Menschen in der Angerstraße geplant.