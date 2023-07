Noch heute sind einige Teile aus der Gründungszeit um 1350 erhalten. Warum diese für „Peter und Paul“ so wichtig sind.

Björn Brunke entfernt im Rahmen des vierten Bauabschnittes an der Barleber Dorfkirche alten Putz von der Außenfassade.

Barleben - Die Sanierung der Dorfkirche „Sankt Peter und Paul“ in Barleben wird fortgesetzt. So wurde am Montag mit dem vierten Bauabschnitt begonnen. Arbeiter einer Quedlinburger Spezialfirma sind nun dabei, das alte Heizhaus abzureißen und alte Putzreste von der Außenfassade zu entfernen.

Der neue Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Flächen des Kirchenschiffes, der zwei Sakristeien sowie des hohen Chores im Osten. Zum Schutz der Bausubstanz wird ein schützender Deckputz aufgetragen, so wie am Turm im Jahr 2020. Dafür sollen nur natürliche Materialien wie Sande aus der Region sowie Kalk als Bindemittel verwendet werden.

Schutz der historischen Substanz

Mit dem Abriss des nicht mehr genutzten Heizhauses sollen zudem Baumängel an der historischen Substanz vermieden werden. So hatte es die verantwortliche Architektin Sina Stiebler im vergangenen November gegenüber der Volksstimme erklärt.

Außerdem erhält die Ostseite des Gotteshauses ihren ursprünglichen Grundriss zurück. Die dann von außen über eine Treppe zu erreichende Loge der Nordsakristei soll künftig von Jugendlichen als Club sowie vom Jugendblasorchester als Treff- und Probenraum genutzt werden können.

Mit der geplanten funktionalen Erweiterung der Dorfkirche soll laut der Architektin das ortsbildprägende Denkmal nicht nur erhalten, sondern auch zu einem Veranstaltungsort in der Ortsmitte von Barleben entwickelt werden. Dieser soll „den Bewohnern des Ortes, Gästen und Touristen Aufenthaltsqualität bieten“, hatte die Fachfrau weiter ausgeführt.

Erneuter Wandel der Kirche

Damit steht der Kirche ein erneuter Wandel bevor, wenn auch inhaltlicher Natur. Denn das äußerliche Erscheinungsbild änderte sich über die Jahrhunderte immer wieder. Als reines Gotteshaus im Spätmittelalter im gotischen Stil errichtet, wurde es barock überformt. Aus der Gründungszeit um 1350 sind einige Teile erhalten. Dazu gehören der untere Teil des Turmes, die tonnengewölbte Sakristei, die Sandsteinmensa des Altars sowie das Mauerwerk des Kirchsaals.

In den Jahren 1632 bis 1636 wurde die Kirche teilweise von Tillys Truppen zerstört. Im Jahr 1681 begann der Wiederaufbau. Zu den Neuerungen gehörte unter anderem die Fachwerkloge über der südlichen Sakristei. Der westlich des Kirchenschiffes angefügte gotischen Kirchturm wurde im Jahr 1713 durch das Aufsetzen einer Haube samt Spitze erhöht.

Vor zweieinhalb Jahren wurde erneut Hand an den Kirchturm gelegt. Unter Leitung der Architektin war für rund 440 000 Euro die Fachwerkkonstruktion der Turmhaube sowie des Glockenstuhles komplett erneuert worden – ebenso wie die Außenfassade. Seither erstrahlt die Turmhülle in heller Sandfarbe. Damit war der dritte Bauabschnitt seit 2010 erfolgreich abgeschlossen worden.

1,7 Millionen Euro wurden verbaut

In den ersten beiden Bauabschnitten konnten bereits der Dachstuhl des Kirchenschiffes und der Sakristeien umfassend saniert und das Dach mit Biberziegeln eingedeckt werden. Außerdem wurden der Turmeingang instand gesetzt, die Empore gesichert und aufgearbeitet sowie der Fußboden erneuert. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Euro verbaut.

Für den nun anstehenden vierten Bauabschnitt sind rund 418.000 Euro veranschlagt. Neben 150.000 Euro von der Gemeinde Barleben werden fast 140.000 Euro aus dem europäischen Fördertopf „Leader“ zur Verfügung gestellt.

Die Landeskirche steuert 50.000 Euro, die Lotto-Toto GmbH 40.000 Euro und der Förderverein 10.000 Euro bei. Die evangelische Kreiskirche wird das Vorhaben mit weiteren 20.000 Euro unterstützen. Auch das Pfarramt vor Ort bringt sich mit Rücklagen in Höhe von 9.400 Euro ein.