Die Digitalisierung in der Gemeinde Barleben schreitet voran. Vor wenigen Tagen ist ein Portal für Eltern mit Kita-Kindern freigeschaltet worden.

Barleben bietet Online-Portal extra für Eltern an

In Barleben steht Eltern ein besonderes Onlien-Portal zur Verfügung.

Barleben - Eltern, die ihr Kind in einer Kita oder einem Kindergarten in der Gemeine Barleben anmelden wollten, hatten bisher lange Wege zu gehen. Zuerst musste die Entscheidung für die richtige Einrichtung gefällt werden. Dann standen Termine bei der Gemeindeverwaltung sowie jede Menge Papierkram an, um die Tochter oder den Sohn anzumelden. Schließlich folgte das bange Warten, ob denn die betreffende Kita überhaupt zum Wunschtermin einen Platz zur Verfügung stellen konnte.