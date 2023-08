In Magdeburg können bereits seit Jahren Bäume gespendet werden. Ob das Projekt auch in Barleben starten kann, soll in einer Einwohnerversammlung geklärt werden.

Barleben - Die Barleber Verwaltung will ihre Einwohner aktiv in die Gestaltung ihrer Gemeinde einbeziehen. Deshalb wird am Dienstag, 29. August, zur Bürgerversammlung eingeladen. Die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in der Langen Straße 23 in Meitzendorf beginnt um 18.30 Uhr und soll „der Bevölkerung aller drei Ortsteile der Gemeinde die Möglichkeit bieten, sich über eine Vielzahl relevanter Themen zu informieren und sich aktiv einzubringen“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Die Themen sind sehr vielfältig, wie aus der jüngst veröffentlichten Tagesordnung hervorgeht. Insgesamt 24 Komplexe sollen zur Sprache kommen. Ein Thema wird die Einführung eines Bürgerterminals zur Vereinfachung von Behördengängen und Dienstleistungen sein. Außerdem sollen die Pläne und Fortschritte einer flächendeckenden Verfügbarkeit von freiem WLAN im öffentlichen Raum diskutiert werden. „Aktuelle Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Jugendarbeit in den Kommunen werden ebenfalls erläutert“, wurde mitgeteilt.

Von Baumspenden bis Haushaltsfragen

Zudem sollen das neue Feuerwehrgebäude sowie die neue Einrichtung in der ehemaligen Grundschule am Breiteweg mit Kindergarten und Hort in Barleben vorgestellt werden, ebenso wie die Vorteile des neuen Kita-Portals „Kivan“.

Ein weiteres Thema wird die geplante Neufassung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung sein, bei der sich Bürger einbringen können. Die Meinung der Einwohner ist auch zum Konzept über Spendenbäume gefragt.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, ist eine Neuauflage der Beschwerdeplattform „Sag's uns einfach“ geplant. Aktuelle und geplante Maßnahmen zur Verkehrsentlastung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen ebenfalls diskutiert werden.

Ferner würden die finanzielle Situation der Gemeinde und die geplanten Haushaltsmaßnahmen für das laufende Jahr erläutert. Geplant ist zudem ein Überblick über Veranstaltungen. „Die Gemeindeverwaltung freut sich auf zahlreiches Erscheinen und auf eine konstruktive Diskussion der genannten Themen“, heißt es in der Mitteilung.